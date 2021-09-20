РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Единый миграционный центр планируют перенести из деревни Путилково подмосковного Красногорска до конца нынешнего года, сообщается на официальном сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека неоднократно призывал перенести Единый миграционный центр из подмосковной деревни Путилково. Местные жители массово жаловались на недопустимое поведение и преступления со стороны мигрантов. Советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев обращался с этим вопросом к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в МВД России. И вот пришел положительный ответ.

Из Путилково Единый миграционный центр перенесут в поселение Вороновское, где расположен Многофункциональный миграционный центр.

«Мероприятия по переезду ГБУ МО «ЕМЦ МО» в поселение Вороновское города Москвы планируется завершить до конца года», - говорится в письме заместителя председателя правительства Московской области – руководителя главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

Добавляется также, что Совет надеется, что слияние двух центров не повлечет за собой тех негативных последствий для жителей близлежащих населенных пунктов, из-за которых переносят ЕМЦ из Путилкова.