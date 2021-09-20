РИАМО - 20 сен. Партия «Единая Россия» получила 49,82% голосов избирателей после обработки 99,99% протоколов УИК на выборах в Госдуму по федеральному округу. Второе место у КПРФ – 18,93%, третье получила ЛДПР – 7,55%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома РФ.

Кроме того, партия «Справедливая Россия - За правду» набирает 7,46% голосов, партия «Новые люди» – 5,32%, Партия пенсионеров – 2,45%, «Яблоко» – 1,34%, партия «Коммунисты России» – 1,27%, «Зеленые» – 0,91%, «Родина» – 0,80%, РПСС – 0,77%, «Зеленая альтернатива» – 0,64%, Партия роста – 0,52%, «Гражданская платформа» – 0,15%.

Выборы в России впервые проходили в течение 3 дней - с 17 по 19 сентября. Избиратели голосовали по федеральным партийным спискам (прошедшие пятипроцентный барьер партии поделят между собой 225 мест в Госдуме) и за кандидатов в одномандатных округах (победители получат остальные 225 мест).