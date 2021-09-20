РИАМО - 20 сен. До 31 декабря 2023 года в России льготные ипотечные кредиты могут получить семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первый ребенок или последующие, сообщает пресс-служба Минфина России.

В России в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе нацпроекта «Демография» реализуется программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека».

В рамках программы в том числе можно получить кредиты на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в России или на приобретение земельного участка в стране и возведение на нем индивидуального жилого дома; на приобретение у юридического лица или индивидуального предпринимателя индивидуального жилого дома на участке на территории России.

Минфин России и АО «ДОМ.РФ» регулярно проводят информационно-просветительские мероприятия по соответствующей теме в рамках повышения финансовой грамотности населения, обеспечивают размещение необходимой актуальной информации в интернете на своих сайтах: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/GovSupport/ и https://спроси.дом.рф/instructions/semeinaya-ipoteka.