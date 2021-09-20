РИАМО - 20 сен. На матч команды с ЦСКА болельщики столичного «Спартака» пришли с баннером, посвященным трагическим событиям в Перми, сообщает Газета.ru.

В понедельник студент в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен. В результате стрельбы погибли шестеро, пострадали более 20 человек.

«Пермь, скорбим», — гласит надпись на полотне.

Встреча армейцев и красно-белых проходила на домашней арене ЦСКА. Главным судьей матча был назначен Сергей Карасев.