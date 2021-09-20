РИАМО - 20 сен. Управление Роспотребнадзора по Московской области усилило надзор за соблюдением температурного режима на социальных объектах, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в жилых комнатах организаций социального обслуживания допустимая температура в холодное время года должна быть 20-24 градусов, влажность воздуха 30-60%, скорость движения воздуха до 0,2 м/с.

В библиотеках и читальных залах, гостиных, столовых, зрительных залах допустимая температура должна достигать 19-23 градусов, влажность воздуха 30-60%, скорость движения воздуха до 0,3 м/с.

В спортивных залах - 15-21 градус, влажность воздуха не более 60%, скорость движения воздуха до 0,3 м/с.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений.

В теплое время года в помещениях, где постоянно находятся люди, постоянная температура должна достигать 18-28 градусов, влажность воздуха - не более 65%, скорость движения воздуха - до 0,3 м/с.

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