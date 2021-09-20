РИАМО - 20 сен. Министерство культуры Московской области объявило конкурс на присуждение губернаторских стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также молодым авторам региона в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства.

5 деятелей культуры получат стипендию по 240 тыс. руб. в год, а 10 авторов – по 120 тыс. руб. в год.

Участники конкурса выдвигаются по ходатайству муниципалитетов Подмосковья, коллегиальных органов творческих общественных организаций региона, других объединений работников культуры и искусства области, Общественных палат округов области и Общественной палаты Московской области на основании заявок с описанием авторского проекта.

В разное время победителями конкурса становились авторы сборников стихотворений и прозы, сказок и рассказов, создатели спектаклей, хореографических композиций, циклов музыкальных вечеров, киноклипов, авторских проектов в сфере культуры и искусства.

В 2020 году премии в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» были присуждены представителям Богородского округа, Коломны, Красногорска, Луховиц, Люберец, а премии в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» – представителям Долгопрудного, Королева, Красногорска, Лыткарино, Люберец, Реутова, Серпухова (2), Ступино, Талдомского округа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от желающих министерством культуры Подмосковья до 9 октября 2021 года.