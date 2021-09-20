РИАМО - 20 сен. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал не бояться прогнозов об осенних дождях, так как такие осадки не бывают столь интенсивными, как летние ливни.

По словам синоптика, такой дождь мало, кто замечает, если он идет ночью, в этом случае пугаться прогноза погоды точно не стоит.

«Особенно, когда слышишь о каких-то рекордах. Допустим, во Внукове за ночь выпало 15 миллиметров осадков, в Домодедове – 19 миллиметров, в Шереметьеве – 7 миллиметров, на базовой станции (на ВДНХ - ред.) – 14 миллиметров. Много это или мало? Да, заметные дожди, но это ничего особенного», - сказал Вильфанд РИА Новости.

По температурным показателям сентябрь 2021 года в Москве претендует на звание самого холодного за 25 лет, а, может быть, и за всю историю метеонаблюдений. Этот месяц в среднем холоднее нормы на 1,8 градуса.

До конца недели ситуация не улучшится. 21 сентября погода в столице ожидается облачная, дождливая и ветреная с порывами до 12-15 м/с. Ночью температура воздуха составит 4-6 градусов тепла в Москве и 3-8 градусов тепла в области. Днем в столице воздух прогреется до 7-9 градусов тепла, а в Подмосковье будет только 4 градуса тепла.