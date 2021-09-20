РИАМО - 20 сен. В трех аэропортах столицы в понедельник вечером задержали и отменили 46 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержано 5 рейсов, еще 4 отменили. В Домодедове 20 рейсов задержано, 2 отменено. В Шереметьеве задержали 5 рейсов, отменили 10.

Согласно онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский не отменили и не задержали ни одного рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.