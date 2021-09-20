РИАМО - 20 сен. Удовлетворенность жителей Подмосковья предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами выросла в 22 городских округах, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

За прошедшую неделю в Единую диспетчерскую службу Подмосковья поступило 9,2 тыс. заявок жителей, более 5,8 тыс. из них уже выполнены.

В числе муниципалитетов с наибольшими темпами снижения общего количества обращений находятся Власиха (-52%), Дзержинский (-43%), Богородский округ (-30%), Дмитровский округ (-26%), Зарайск и Сергиево-Посадский округ (-21%). Из Восхода и Молодежного за неделю не поступило ни одной заявки.

Чаще всего жители обращались с жалобами на ненадлежащую уборку подъездов – таких заявок 1006. По сравнению с позапрошлой неделей количество подобных обращений уменьшилось в 21 муниципалитете. Самые быстрые темпы снижения – в Шатуре (-75%), Дзержинском (-71%), Подольске (-51%). Из Рузского округа, Власихи и Луховиц не поступило ни одного такого сообщения.

Вторая по частоте категория жалоб жителей – нарушение внутренней отделки стен и потолков подъездов. Таких заявок поступило 639, тем не менее их общее количество снизилось в 16 округах. Лучшие результаты по снижению числа обращений показали Кашира (-80%), Котельники (-75%), Воскресенск, Рузский округ и Ступино (по -50%). Из Дубны и Серебряных Прудов таких жалоб не поступало.

На третьем месте по числу обращений находится категория «Неисправности дверей в местах общего пользования», заявок по этой теме 590. Высокие темпы снижения обращений в данной категории у 22 муниципалитетов, среди них Жуковский (-80%), Дзержинский (-75%) и Орехово-Зуевский округ (-67%). Ни одной жалобы не поступило из Дубны, Лосино-Петровского и Черноголовки.

«Три наиболее проблемные категории находятся на особом контроле. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Это же относится к сигналам о неисправных лифтах. Модернизация лифтового хозяйства и обеспечение его бесперебойной работы – одна из приоритетных задач областного ЖКХ», – сказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

С помощью мер особого контроля удалось снизить количество обращений в категории «Неисправности лифтового оборудования» на 6% по всему Подмосковью. Категория покинула проблемный топ-3 и находится на 5 месте. Наивысшие темпы снижения – у Краснознаменска и Чехова (-60%), Власихи и Лобни (-50%). Ни одной жалобы касательно ремонта лифтов не поступало из Наро-Фоминского округа, Протвина, Сергиево-Посадского округа, Фрязина, Электрогорска и Электростали.