РИАМО - 20 сен. После кражи в столице нескольких камер для криозаморозки умерших людей к одному из владельцев бизнеса, Данилу Медведеву, пришли неизвестные и начали угрожать, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Москве украли камеры криозаморозки. Оказалось, что это был раздел бизнеса между двумя экс-супругами.

Неизвестные требовали от предпринимателя вернуть деньги. Медведев начал снимать их на смартфон. В ответ неизвестные сказали, что сломают и телефон, и его самого.

После развода супруги не поделили дьюары – специальные сосуды с законсервированными в них криопациентами.

Чтобы забрать оборудование, женщина наняла рабочих, технику, вскрыла замки и попыталась вывезти сосуды.