РИАМО - 20 сен. Партия «Единая Россия» набрала больше всего голосов на выборах в Госдуму в Москве. По итогам обработки всех протоколов по федеральному округу «Единая Россия» набрала 36,98%, сообщает ТАСС.

ЕР набрала 44,77% голосов в ходе онлайн-голосования. На втором месте КПРФ (15,53%), на третьем – «Новые люди» (7,86%). Далее следуют партии ЛДПР (7,45%) «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (6,84%).

По итогам голосования на избирательных участках КПРФ получила 30,4%, «Единая Россия» – 30,1%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 8%, ЛДПР – 6,9%, «Новые люди» – 6,5%.

По словам заместителя председателя столичной Избирательной комиссии Дмитрия Реута, общая явка на выборах в столице составила 50,3%. По итогам обработки всех протоколов по федеральному округу «Единая Россия» набрала 36,98%, КПРФ – 22,66%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34%, «Новые люди» – 7,09%, ЛДПР – 7,08%.

Всероссийское голосование шло 3 дня – с 17 по 19 сентября. Жители столицы могли проголосовать не только на избирательном участке, но и онлайн. Явка на электронном голосовании в Москве составила 96,5%. Москвичи выбирали депутатов Госдумы, в нескольких районах столицы проходили выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.