РИАМО - 20 сен. В Московском авиацентре началась ежегодная подготовка авиационного персонала, объектов инфраструктуры и техники к зиме, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

В течение 1,5 месяцев сотрудники пройдут комплекс теоретических и практических занятий со сдачей зачетов на допуск к эксплуатации вертолетов в осенне-зимний период.

«В осенне-зимний период есть опасность ухудшения видимости из-за выпадения осадков и низких температур. Наши пилоты должны быть готовы к полетам при сложных погодных условиях», - сказал командир летного отряда Московского авиацентра Вячеслав Ивлиев.

Он отметил, что одним из важных элементов подготовки станет пилотирование вертолетов по приборам в условиях ограниченной видимости.

В авиацентре эксплуатируются несколько типов вертолетов, у каждого из них есть конструктивные особенности. Поэтому пилоты, управляющие несколькими типами воздушных судов, проходят подготовку к полетам на каждом из них. Согласно нормативу, летчики должны выполнить по 6 тренировок на каждом вертолете.

После того, как в Москве выпадет снег, пилотам предстоит пройти дополнительный этап проверки. Они будут тренировать полеты и посадку воздушного судна в условиях снежного вихря. По нормативу профессиональной подготовки нужно провести не менее 2 таких тренировок с инструкторами.

«Постоянные тренировки, в том числе и сезонные, позволяют экипажам вертолетов совершенствовать практические навыки и выполнять полеты для санитарной эвакуации пострадавших в ДТП и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тушения пожаров и поиска людей круглогодично, днем и в темное время суток», - сказал глава департамента Юрий Акимов.

Кроме того, перед наступлением холодов проводится специальное техническое обслуживание воздушных судов, средств наземного обеспечения и инфраструктуры. Проводится регламентное обслуживание аварийных средств связи, подготавливаются специальные чехлы для защиты воздушного судна от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Московский авиационный центр имеет в своем составе 11 воздушных судов, которые управляются и обслуживаются профессиональным летным и инженерно-техническим составом. Ежедневно в готовности к вылетам находятся 4 санитарных и 3 пожарных вертолета.

Для оперативной работы экстренной авиации в управлении столичного авиацентра находится 26 вертолетных площадок, за которыми установлен регулярный контроль. На территории площадок в столичных больницах дежурят диспетчеры учреждения для контроля регулярных посадок экипажей.