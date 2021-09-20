РИАМО - 20 сен. Компания «Фрито Лей Мануфактуринг», входящая в корпорацию PepsiCo, инвестирует 1,5 млрд руб. в развитие своего предприятия по производству снеков в Кашире, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В рамках инвестпроекта на заводе будет запущена новая производственная линия по изготовлению чипсов Doritos.

«Объем инвестиций в расширение завода PepsiCo в Кашире превысит 1,5 млрд рублей. Компания построит производственные и складские помещения общей площадью около 9 тыс. кв. м, а общая площадь предприятия составит 52 тыс. кв. м. Инвестор планирует запустить новую линию по выпуску чипсов в 4 квартале 2022 года», - сказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта PepsiCo будет иметь синергетический эффект. Сырье для производства снеков компания закупает у российских поставщиков, в том числе и подмосковных - из городских округов Кашира, Ступино и Коломна. Таким образом, увеличение мощностей завода «Фрито Лей Мануфактуринг» создаст условия для дополнительного развития компаний-поставщиков.

Завод в Кашире открылся в 2002 году и стал первым предприятием PepsiCo по производству снеков в России. Ежегодно завод производит около 130 тыс. т готовой продукции и выпускает 200 наименований закусок, включая продукцию под марками Lay’s, Cheetos, «ХрусTeam».

На предприятии работают около 1 тыс. сотрудников. Завод оснащен 10 производственными линиями и является крупнейшим предприятием компании по производству снеков в мире.