РИАМО - 20 сен. Вступил в законную силу приговор 27-летнему Эльмину Гулиеву, более известному как рэпер Эллей, сбившему пешеходов на улице Остоженке в столице, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Резонансная авария произошла в сентябре 2020 года на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился артист, на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали 4 человека.

Выяснилось, что рэпер управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Гулиева приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года.

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