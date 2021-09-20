РИАМО - 20 сен. Сервисом «Персональный помощник» с начала 2021 года воспользовались порядка 700 пассажиров аэроэкспрессов, из них 400 человек — в рамках сервиса «Аэроэкспресс+Метро» совместно с Московским метрополитеном, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресса».

Услугу «Персональный помощник» предоставляют инвалидам и временно маломобильным пассажирам. Использовать сервис также могут родители с детьми и беременные. В рамках услуги пассажира встречают в терминале, ему помогают оформить проездные документы вне очереди, разместить багаж в аэроэкспрессе и сесть в вагон.

В рамках сервиса «Аэроэкспресс+Метро» пассажиров встречают в аэропорту, провожают до вокзала, потом их встречают сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров подземки, которые провожают пассажиров до нужной станции.

Больше всего заявок на услугу поступало от пассажиров аэропорта Домодедово – порядка 400. Бесплатная услуга «Персональный помощник» предоставляется на всех направлениях «Аэроэкспресса».

Заказать услугу «Персональный помощник» можно на сайте компании, заполнив форму заявки, по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также на стойках информации в терминалах и на вокзалах.