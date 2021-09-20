РИАМО - 20 сен. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей и пешеходов быть особенно аккуратными в ближайшее время из-за порывистого ветра и ливня, сообщает пресс-служба министерства.

В непогоду водителям надо не превышать скорость и избегать резких маневров. Также не рекомендуется парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.

Пешеходам необходимо соблюдать осторожность, переходить дорогу только по пешеходным переходам, не стоять под рекламными конструкциями и деревьями.

В Московском регионе до 10 часов 21 сентября ожидаются ветер с порывами до 17 м/с и дождь.

Ранее синоптики сообщали, что в Подмосковье в понедельник пройдет сильнейший за 73 года ливень, может выпасть треть месячной нормы осадков.