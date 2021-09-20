РИАМО - 20 сен. До конца текущего года в 100 городских библиотеках Подмосковья появятся «удобные сервисы», среди которых велопарковки, зарядки для гаджетов и бесплатный Wi-Fi, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Кроме того, изменится их график работы: библиотеки будут закрываться в 21:00.

Внедрение «удобных сервисов» – часть программы по реализации поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленного на повышение эффективности и оптимизацию работы органов государственной власти и их подведомственных учреждений.

На сегодняшний день полностью реализованы «удобные сервисы» в 35 библиотеках Подмосковья, остальные библиотеки поэтапно перейдут на новый режим работы и закупят необходимое оборудование к декабрю 2021 года.

К концу 2022 года в Подмосковье будет 13 модельных библиотек. В настоящее время 6 уже работают, 4 завершат к концу года, а еще 3 модернизируют в следующем году.

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