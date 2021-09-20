РИАМО - 20 сен. Форум для самозанятых «Красивое дело: топ тренды индустрии красоты» собрал более 250 участников из Подмосковья, он прошел на территории Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие организовали региональный Мининвест и агентство инвестиционного развития Подмосковья.

Среди спикеров были бизнес-тренеры, блогеры, маркетологи и стилисты. Они поделились практическими советами и секретами о ведении бизнеса в индустрии красоты, приняли участие в дискуссиях, ответили на все поступившие вопросы как со сцены, так и в личных беседах.

При этом каждый посетитель форума смог принять участие в мастер-классах и продемонстрировать свои навыки бьюти-специалиста. Также участникам рассказали о плюсах специального налогового режима для самозанятых.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что статус самозанятого становится все популярнее. Это максимально простой предпринимательский формат с точки зрения юридического оформления и ведения бухгалтерии.

«Он удобен для широкого круга предпринимателей, а также позволяет начать вести свое дело даже тем, у кого уже есть работа. Мы со своей стороны поддерживаем такие предпринимательские инициативы и готовы содействовать в создании эффективного бизнеса самозанятых. В рамках этой поддержки мы организовали ряд обучающих модулей в разных сферах деятельности самозанятых. Участниками прошедших программ уже стали более 500 человек», - сказала Зиновьева.