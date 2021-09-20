РИАМО - 20 сен. Региональная акция «День туризма» пройдет в Московской области 25 и 26 сентября – накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В рамках мероприятия в течение 2 дней жители и гости Подмосковья смогут бесплатно посетить один из 13 государственных музеев. Экскурсии в музеях будут проводиться платно.

Целями акции являются привлечение граждан к изучению истории страны, развитие музейной деятельности, продвижение культурных ценностей Подмосковья.

Акция организована министерством культуры и комитетом по туризму региона. Все мероприятия в рамках акции будут проводиться с соблюдением мер безопасности, рекомендуемых Роспотребнадзором.