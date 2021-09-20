РИАМО - 20 сен. В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения столичная Госавтоинспекция совместно с Дептрансом и ЦОДД напомнила юным жителям Москвы об основных правилах безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве отметили 8 главных правил. Так, ребятам надо посмотреть налево и направо при переходе проезжей части. Нельзя перебегать дорогу, если к переходу уже приближается машина. Переходить дорогу надо только на зеленый свет. Стоит убедиться, что автомобили пропускают пешехода, даже в случае, если он идете на зеленый свет.

Кроме того, важно в темное время суток и плохую погоду использовать светоотражатели для повышения видимости на дороге. А после выхода из автобуса или трамвая нужно подождать на остановке, пока он не уедет, и только после этого перейти дорогу по переходу.

Нельзя кататься на самокатах, роликах и велосипедах возле дорог и на тротуарах, для этого надо выбирать специальные площадки и парки. Дети могут играть в мяч и прочие игры во дворе, на детских площадках, стадионах и в парках, но не на тротуарах или у дорог.

Госавтоинспекторы рекомендуют родителям повторить эти основные правила безопасности на дороге с детьми.