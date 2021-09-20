РИАМО - 20 сен. План реализации концепции демографической политики до 2025 года утвердили власти РФ. Одно из ключевых направлений работы – увеличение продолжительности жизни, сообщает Газета.ru.

Для этого предполагается решить ряд вопросов, направленных на сохранение здоровья пожилых граждан страны и создание условий для их активного образа жизни. Этому посвящено 2 раздела документа.

Также планируется разработать систему для раннего выявления серьезных заболеваний, меры поддержки семей с детьми и помощи в улучшении их условий проживания.

Кроме того, при реализации демографической политики будет уделено внимание сокращению травматизма на производстве, снижению смертности матерей и младенцев, вопросу поддержания и улучшения репродуктивного здоровья.

Документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.