РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 сен. Сотрудники Особого конструкторского бюро кабельной промышленности в городском округе Мытищи стали участниками образовательных программ в Крыму, сообщается в Instagram-аккаунте ОКБ КП.

Сотрудники ОКБ КП сейчас находятся в Республике Крым, коса Беляус. Они приняли участие в образовательных программах школы инженерно-управленческого кадрового резерва организаций ОПК России «Техноспецназ».

АО «ОКБ КП» было основано в 1956 году с целью разработки и производства кабельно-проводниковой продукции специального назначения для нужд космической, авиационной, ракетной промышленности.

Продукция завода занимает лидирующие позиции на рынке и широко востребована среди предприятий - лидеров авиационной, космической, радиоэлектронной, нефтегазовой отраслей и оборонно-промышленного комплекса.