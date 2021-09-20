РИАМО - 20 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с председателем Мособлизбиркома Ильей Березкиным отметил высокий уровень организации 3-дневного голосования в Подмосковье. Выборы в регионе прошли успешно, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.

«Выборы - это всегда очень ответственное мероприятие, которое привлекает огромное количество представителей разных политических сил. Я считаю, что все прошло достойно. Хочу поблагодарить вас и вашу команду, каждую участковую комиссию, у нас их 4,1 тыс. - самое большое количество. Сейчас все завершено, выборы проведены. Хорошая явка - 2,6 млн человек пришли на избирательные участки. Прошу всем коллегам передать слова благодарности. Они делают большую важную работу», - сказал Воробьев.

По итогам обработки 99,34% протоколов УИК на выборах в Мособлдуму лидирует партия «Единая Россия» с 45,21% голосов. В своих округах на выборах победили кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Пахомов, Сергей Колунов, Денис Майданов, Вячеслав Фетисов, Роман Терюшков, Никита Чаплин, Александр Толмачев, Геннадий Панин. По предварительным подсчетам, также в своих округах лидируют Александр Коган и Ирина Роднина.

«С большой долей вероятности мы можем говорить о том, что выборы в Московской области состоялись. Мы традиционно обсуждаем 2 важных аспекта - прозрачность и легитимность. Прозрачность - здесь у Подмосковья есть большое преимущество перед многими регионами страны - участки были оснащены камерами видеонаблюдения с трансляцией на специальный портал, который позволил нам видеть нарушения и пресекать их, благодаря этому мы могли развеять мифы и фейки. Легитимность - жалобы фиксировались, но они не были такими серьезными, чтобы повлиять на результаты голосования», - рассказал Березкин.

Значительная роль на прошедших выборах была у наблюдателей. За ходом голосования в Подмосковье следили представители партий, эксперты из 17 стран мира, представители общественных объединений. Вся информация поступала в центр мониторинга и общественного наблюдения.

«Подмосковье находится на авансцене, здесь традиционно большое количество наблюдателей, у каждого есть свое мнение, свой взгляд на разные ситуации. Я считаю, выборы прошли очень качественно», - подчеркнул губернатор.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.