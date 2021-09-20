РИАМО - 20 сен. В деревне Спас-Вилки в Шаховской после реконструкции открыли мемориальный комплекс памяти воинов, погибших в битве под Москвой, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В церемонии открытия принял участие замруководителя ведомства Эдуард Петрухин. Торжественный митинг открыл глава городского округа Замир Гаджиев. Комплекс открылся после масштабной реконструкции, приуроченной к памятной дате - 80-летию Московской битвы.

В рамках реконструкции выполнена облицовка мемориального комплекса гранитными плитами, проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

На стыке 3 областей - Московской, Смоленской и Тверской, на высоте 289, которая является одной из самых высоких точек Подмосковья, в январе - августе 1942 года шли кровопролитные бои. Здесь держали оборону войска 20-й армии Западного фронта.

По инициативе поисковых отрядов у деревни Спас-Вилки было создано мемориальное кладбище. По солдатским медальонам поисковики установили имена нескольких десятков героев, и с годами на мемориальном комплексе установили плиты с фамилиями погибших. Жители и гости городского округа в памятные даты приходят сюда, чтобы положить цветы к могилам.