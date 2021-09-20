РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поблагодарил жителей Подольска, которые пришли 17, 18 и 19 сентября на избирательные участки и сделали свой выбор.

«В эти 3 дня я посетил достаточное количество УИКов. Вопреки распространенному мнению, что все давно предопределено и решено, граждане активно шли на выборы, а значит вам не все равно, кто будет определять вектор развития страны, Московской области и нашего Большого Подольска на ближайшие 5 лет», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил благодарность председателям и членам участковых избирательных комиссий, наблюдателям, СМИ, большой команде однопартийцев, членам и сторонникам «Единой России» за порядок на участках, слаженную работу, помощь и объективное освещение выборного процесса.

Также Максимович выразил признательность городским службам, правоохранительным органам, коллегам - муниципальным депутатам, Территориальной избирательной комиссии Подольского городского округа, Избирательной комиссии Московской области за хорошую организацию выборов.

Максимович отметил, что выборы в Подольске состоялись. Впереди окончательный подсчет голосов и формирование новых составов Государственной думы РФ и Московской областной думы.