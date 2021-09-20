РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 сен. В настоящее время отопление исправно работает на всех объектах социальной сферы городского округа Мытищи и в многоквартирных домах, использующих централизованное отопление, сообщается на сайте администрации округа.

Работа по подаче тепла была организована в круглосуточном режиме, в том числе в выходные дни.

С учетом резкого похолодания, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы избежать подъема простудных заболеваний, в этом году пробные пуски тепла начались 10 сентября, а отопительный сезон в регионе стартовал 13 сентября.

Как правило, на запуск такой инерционной системы, как в Подмосковье, требуется 2-4 недели. Но модернизация системы теплоснабжения позволила пустить тепло менее чем за 7 дней. Основным вопросом остается продувка стояков в жилом секторе многоквартирных домов. К сожалению, этот технологический процесс нельзя обойти стороной.

Крайне важно, чтобы у жителей было тепло в квартирах. Если в квартире холодно, то этот вопрос будет оперативно решаться. Необходимо позвонить по телефонам единой горячей линии: +7(499)444-01-00, +7(496)245-15-99, либо в единую диспетчерскую службу муниципалитета.

Телефоны диспетчерских можно посмотреть на интерактивной карте.