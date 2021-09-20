РИАМО - 20 сен. Столичный клуб ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле нового фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Об этом сообщает Газета.ru.

На странице армейцев в Instagram опубликовано изображение, на котором футболисты красно-синих Константин Кучаев, Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Антон Заболотный, Яка Бийол, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев предстали в образе героев картины.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября в 19:30 на домашней арене армейского клуба. Главным судьей центрального матча 8-го тура чемпионата страны назначен Сергей Карасев. Помогать ему будут боковые арбитры Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервный рефери — Павел Шадыханов.

За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, его ассистентом назначен Дмитрий Мосякин.