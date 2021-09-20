РИАМО - 20 сен. Для обеспечения безопасности жителей Подмосковья от мошенников «Мособлгаз» внедрил систему идентификации слесарей и мастеров с помощью QR-кода. Так люди смогут узнать информацию о том, кто к ним пришел, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

«Это поможет снизить число недопусков в домовладения для проведения техобслуживания газового оборудования», - объяснил министр энергетики региона Александр Самарин.

Карточку с персональным QR-кодом выдадут каждому сотруднику, который осуществляет работы в домовладениях жителей области. Отсканировав код через мобильное приложение «Мособлгаза», можно будет увидеть подробную информацию о сотруднике. В профиле будут указаны должность сотрудника, наименование службы и филиала, в которых он работает.

«С помощью внедрения системы QR-кодов для сотрудников, совершающих техобслуживание газового оборудования, жителям будет легко понять, действительно ли к ним в дом пришли специалисты газовой службы, и не беспокоиться о возможных рисках нарваться на мошенников», – отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.