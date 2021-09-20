РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 сен. В стационаре Мытищинской больницы находятся 63 Сovid-пациента, в тяжелом состоянии – 12, средней степени тяжести – 51, сообщается на сайте администрации округа.

Всего с 4 декабря 2020 года в округе вакцинировано более 110 тыс. человек, что составляет 89,6% от плана вакцинации. В возрасте старше 60 лет вакцинировано более 22 тыс. человек.

Сделали прививки в пунктах вакцинации в торговых центрах 16 058 человек, вакцинировались на предприятиях 11 277 человек.

За этот период в мытищинские медучреждения поступила 118 191 доза вакцины, в том числе «ЭпиВак Корона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

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