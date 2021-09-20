РИАМО - 20 сен. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве опубликовал итоги онлайн-голосования. Так, партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, сообщает РИА Новости.

На втором месте располагается КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.

Кроме того, стали известны результаты довыборов в Мосгордуму. В ходе онлайн-голосования врач Елена Кац, представляющая «Единую Россию», набрала 43,1% голосов. Представитель «Яблока» Владимир Рыжков получил 18,97%.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что любой человек может перепроверить результаты дистанционного голосования, воспользовавшись ключом расшифрования, размещенным в открытом доступе.

Всероссийское голосование шло 3 дня – с 17 по 19 сентября. Жители столицы могли проголосовать не только на избирательном участке, но и онлайн. Явка на электронном голосовании в Москве составила 96,5%. Москвичи выбирали депутатов Госдумы, в нескольких районах столицы проходили выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.