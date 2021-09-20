РИАМО - 20 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов обратился к родным и близким погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В понедельник студент в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу. Он оказал сопротивление при задержании, был ранен. В результате стрельбы погибли 6 человек, пострадали свыше 20 человек.

«Трагедия произошла сегодня в Перми. Погибли молодые ребята и сотрудники университета. Сил и терпения родным и близким, вся страна скорбит вместе с вами», - написал Брынцалов на своей странице в «ВКонтакте».

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее соболезнования семьям погибших и пострадавшим в ходе нападения на вуз выразил президент России Владимир Путин.