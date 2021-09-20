РИАМО - 20 сен. Загруженность столичных дорог в вечерний час пик четверга составляет 8 баллов из 10 возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Трудности в движении отмечены почти на всем протяжении ТТК, Садового кольца и МКАД.

В центре города заторы отмечаются на набережных Москвы-реки, включая Болотную, Садовническую, Москворецкую и Кремлевскую.

Также пробки зафиксированы на улицах Тверская, Солянка, Моховая, Новый Арбат, Житная, Большая Якиманка, Большая Полянка, Лубянский проезд, Валовая.

К 20:00 прогнозируется снижение загруженности до 6 баллов, к 21:00 – до 3 баллов.