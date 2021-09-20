РИАМО - 20 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил команду за слаженную активную работу на выборах, а также всех тех, кто обеспечивал открытое и честное голосование. Выборы в области прошли на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Выборы – это очень серьезное испытание. Всегда нужна мобилизация, совместные действия команды. На мой взгляд, каждый относился добросовестно, по совести, вносил свою лепту. И, конечно, выборы для людей целеустремленных – это всегда повод задуматься, что не так, что так, что нужно делать дальше, как работать. Чуткость – это сложное определение, которое тоже нуждается в более глубоком изучении, как и любые другие науки», – сказал губернатор.

Воробьев отметил, что кандидаты «Единой России» из Подмосковья показали на выборах хорошие результаты.

«Я считаю, что мы достойно выступили. Нам жители оказали большое, заметное доверие во всех без исключения округах. Вклад Московской области в победу на федеральных выборах весом, мы – в лидерах. Как известно, лидерство – наша идеология», – подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев поблагодарил за сотрудничество председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и областных депутатов, представителей правоохранительного блока, избирательных комиссий, а также журналистов и блогеров, объективно освещавших ход выборов на протяжении всех трех дней.

«Хочу пожелать тем, кто был избран в Госдуму, себя реализовать. Удачи всем, и очень хочется, чтобы каждый помнил, откуда он избран, и защищал интересы Подмосковья в разных форматах в Государственной думе», – сказал Воробьев.

Брынцалов отметил, что достигнутые результаты – закономерный итог совместной работы команды, объединенной общей целью.

«Несмотря на высокую конкуренцию между партиями, кандидатами, «Единая Россия» в Подмосковье одержала уверенную победу. Для нас это огромная ответственность, и мы готовы сделать все, чтобы выполнить все взятые на себя обещания. Теперь у нас есть все и для реализации нашей партийной программы, в формировании которой приняли участие свыше 700 тыс. жителей Московской области», – сказал председатель Мособлдумы.

Выборы

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Пять российских политических партий преодолели пятипроцентный барьер для получения мест в Государственной думе восьмого созыва. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия – За правду», «Новые люди».

На выборах в Мособлдуму по итогам обработки 99,34% протоколов УИК «Единая Россия» лидировала с 45,21% голосов, КПРФ набрала 19,47% голосов, ЛДПР – 7,96%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,14%, партия «Новые люди» – 5,28%.