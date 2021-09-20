РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 сен. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 30 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии подтвердили 20 474 случая инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 098 новых случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 437 586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 073 человека. Выздоровели и выписались 382 883 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.