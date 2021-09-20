РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в деревне Соболиха подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

19 сентября в 21:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г.о. Балашиха, д. Соболиха, ул. Липовая, д. 37. В 23:30 последствия пожара были ликвидированы.

При пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара задействовали 12 человек и 4 единицы техники.