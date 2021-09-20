РИАМО - 20 сен. Прибывшие экстренные службы не выявили задымления или возгорания на станции метро «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Станция «Пролетарская» была закрыта на 5 минут из-за сообщения о задымлении. Прибывшие службы не зафиксировали его. Станцию открыли сразу после оперативной проверки инфраструктуры.

Сейчас движение составов на Таганско-Краснопресненской линии идет в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщали, что станция была временно закрыта якобы из-за задымления в кабельном коллекторе.