РИАМО - 20 сен. При диагностике коронавируса и для оценки состояния легких пациента врачи используют метод компьютерной томографии. Он показывает более полную картину, чем рентген, сообщил врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики клинической больницы «РЖД-Медицина» Андрей Бобков.

«КТ дает больше диагностических ответов. Если рентген – это 2D-изображение, то КТ – это объемное 3D-изображение. По всем рекомендациям КТ – метод выбора при обследовании на пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией. То есть чувствительность КТ к Covid-19, способность выявить это заболевание в десятки раз выше», - объяснил Бобков в интервью радио Sputnik.

КТ позволяет увидеть проблему там, где рентген показывает только нормальную легочную ткань. Поэтому компьютерную томографию используют при обследовании пациентов, которые при нормальных рентгенологических данных страдают от одышки, сильного кашля и падения сатурации.

Однако есть категории пациентов, которым нельзя проходить рентген. Так, рентгенография противопоказана при беременности и не рекомендована при кормлении грудью. Зато рентгену не помешают металлоконструкции, кардиостимулятор и штифты. На КТ от них могут быть помехи, но это безопасно.