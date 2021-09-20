РИАМО - 20 сен. За минувшую неделю Главгосстройнадзор Московской области оштрафовал подмосковных застройщиков на 4,974 млн рублей. Рассмотрения административных дел проводились в очном и онлайн-режимах, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе заседаний было рассмотрено 70 административных дел, из них 50 в сфере строительного надзора и 20 в сфере долевого строительства», - прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Чаще всего фиксировались нарушения требований нормативных документов. По этому направлению Главгосстройнадзор Подмосковья вынес 27 постановлений на общую сумму 2,6 млн рублей.

Два постановления на 502 тыс. рублей касались возведения объектов без разрешения, 100 тыс. рублей взыскали с застройщика, несвоевременно направившего извещение о старте строительства.

За ввод в эксплуатацию объекта без разрешения штрафы в 50 тыс. рублей были назначены по двум постановлениям. И еще штраф на 50 тыс. рублей получил застройщик, продолживший работу до составления акта об устранении нарушений.

Предупреждения получили 14 строительных компаний. Более 1,4 млн рублей штрафа выписано за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений. По 100 тыс. рублей штрафов было выписано застройщикам, у которых нет проектной декларации, информационной открытости, отчетности о деятельности с привлечением средств дольщиков. Еще 3 застройщика получили предупреждения.

С начала года подмосковный Главгосстройнадзор рассмотрел 2201 административное дело. Сумма штрафов достигла 179 млн рублей.