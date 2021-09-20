РИАМО - 20 сен. В столице прошел последний розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования, победители получили призовые баллы, а некоторые стали обладателями автомобилей и квартир, сообщается на официальном сайте мэра города.

Победителей определяли рандомно из всех москвичей, которые голосовали на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы или муниципальных депутатов района Щукино дистанционно. Определение победителей шло с 20:01 18 сентября до 20:15 19 сентября.

Всего были разыграны 37,5 тыс. призов, среди которых 6 однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10, 25, 50 и 100 тыс. призовых баллов, каждый из которых равен 1 рублю.

Выигрыш можно потрать на благотворительность или покупки у партнеров, среди которых кафе, рестораны, продуктовые магазины и аптеки.

С 17 по 19 сентября горожане выбирали депутатов Госдумы. Кроме того, в нескольких районах столицы проходили выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.