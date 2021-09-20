В воскресенье, 19 сентября, завершилось голосование на выборах в Государственную думу. Явка на выборах составила 51,68%. Лидерство сохранила «Единая Россия» – по последним данным, у партии 49,79%. При этом предположительно в Госдуму пройдет больше четырех партий впервые с 1999 года. Также «Единая Россия» лидирует на выборах в Мособлдуму – партия набрала 45,21%. Главное о прошедшем голосовании читайте в материале РИАМО.

Трехдневные выборы

Накануне в России завершились голосование на выборах различного уровня. В этом году из-за пандемии коронавируса граждане могли отдать свой голос в течение трех дней. Единый день голосования состоялся 19 сентября, а 17 и 18 сентября считались дополнительными.

Россиянам предстояло избрать депутатов Государственной думы восьмого созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Кроме того, еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний.

В некоторых районах столицы также выбирали депутатов Мосгордумы. Речь идет об избирательном округе №19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево, и №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского. В Щукине же горожане голосовали за депутатов муниципального собрания района.

Жители Подмосковья отдавали свои голоса за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках проходили выборы в органы местного самоуправления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал 18 сентября на избирательном участке в культурном центре «Барвиха» в Одинцовском городском округе.

«Важный день, <...> у нас в Московской области проходят региональные выборы – в региональный парламент, в Государственную Думу. Мы заинтересованы, чтобы голосование проходило без нарушений», – сказал он.

Онлайн-голосование из президентского кресла и с МКС

сайт госкорпорации «Роскосмос»

Жители Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей помимо стандартного голосования на избирательных участках могли отдать свой голос онлайн.

Всего на выборы в дистанционном формате зарегистрировались 2,014 миллиона москвичей. Явка среди них составила 96,5%. Среди проголосовавших дистанционно, в частности, президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр столицы Сергей Собянин. Космонавт из Москвы Олег Новицкий, который находится на МКС, также принял участие в электронном голосовании.

Среди участников онлайн-голосования разыграли 21 квартиру, автомобили и призовые баллов (10, 25, 50 или 100 тысяч), которые можно потратить на покупку лекарств, одежды или поход в ресторан.

Одними из таких победителей в рамках программы «Миллион призов» стали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Они выиграли по 10 тысяч баллов. Оба сказали, что направят свой выигрыш на благотворительность.

Выборы‑2021: как прошел первый день голосования в Москве и Подмосковье>>

Явка избирателей и лидеры среди партий

Явка на выборах-2021 в России, по данным ЦИК, составила 51,68%.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице порядка 50% избирателей приняли участие в трехдневных выборах.

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали», – сказал градоначальник.

Больше всех голосов в стране избиратели отдали «Единой России», заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. При этом партия уменьшила свои показатели по сравнению с 2016 годом. После обработки 98,21% протоколов у «Единой России» 49,79% голосов избирателей, у КПРФ – 19,04%, у ЛДПР – 7,48%, у партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,41%, а у партии «Новые люди» – 5,36%.

По словам Памфиловой, вероятно, в Госдуму восьмого созыва войдут пять партий.

«Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», – сказала она.

Кроме того, в некоторых одномандатных округах победили представители «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы», а также пятеро самовыдвиженцев.

Официально итоги выборов в Госдуму будут подведены в пятницу.

По данным ЦИК по результатам обработки 99,34% голосов, «Единая Россия» также лидирует и на выборах в Мособлдуму – у нее 45,21% голосов. Далее следует КПРФ – 19,47%, ЛДПР – 7,96%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,14% и «Новые люди» – 5,28%.

Как проходят выборы‑2021 в Москве>>

Кандидаты по одномандатным округам в Подмосковье

В голосовании по одномандатным округам в подавляющем большинстве случаев также лидируют кандидаты от «Единой России». Так, в Подмосковье кандидат от партии певец Денис Майданов набрал 40,39% голосов избирателей на выборах в Госдуму по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №122. Еще один кандидат от «Единой России» Вячеслав Фетисов по итогам обработки 100% протоколов УИК по Подольскому одномандатному избирательному округу №124 одержал победу, набрав 43,11% голосов. Роман Терюшков победил на выборах в Госдуму по Люберецкому одномандатному избирательному округу №121 – он набрал 44,80%.

В Коломенском одномандатном избирательном округе №119 победу одержал также кандидат от «Единой России»: Никита Чаплин после обработки всех протоколов набрал 46,7%.

Ирина Роднина лидирует на выборах по Дмитровскому одномандатному округу – она набирает 38,75% голосов после обработки 69,81% протоколов УИК. Лидерство сохраняет и представитель партии «Единая Россия» Геннадий Панин. После обработки 97,89% протоколов УИК на выборах в Госдуму по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 у него 56,4%.

Кандидаты-одномандатники в Москве

По итогам обработки всех бюллетеней УИК по московскому одномандатному избирательному округу №206 Тушинский победу одержал кандидат от «Единой России» Александр Мажуга, набрав 34,76%. В Бабушкинском одномандатном избирательном округе №196 победил кандидат от ЕР Сергей Баженов с результатом 38,4% голосов.

Журналист Петр Толстой, также баллотировавшийся от «Единой России», выиграл в Люблинском одномандатном избирательном округе №199 с 45,91% голосов избирателей. В Нагатинском одномандатном избирательном округе №201 лидером также стал кандидат от «Единой России» – у Светланы Разворотневой 35,72% голосов.

По итогам обработки 100% голосов, в Медведковском одномандатном избирательном округе №200 победил самовыдвиженец – актер Дмитрий Певцов. Его результат – 38,23% голосов. В Центральном одномандатном избирательном округе №208 в Москве также победу одержал самовыдвиженец: у Олега Леонова 26,28% голосов.

В Кунцевском одномандатном избирательном округе №197 победу одержал телеведущий Евгений Попов. У кандидата от «Единой России» 35,7% голосов избирателей.

В Ленинградском одномандатном избирательном округе №198 победила кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» Галина Хованская. Ее результат на выборах – 28,78%.

В Новомосковском одномандатном избирательном округе №202 победил единоросс Дмитрий Саблин – 40,71% голосов. А в Орехово-Борисовском одномандатном избирательном округе №203 победу одержал Евгений Нифантьев. Кандидат от «Единой России» набрал 38,59%.

В Преображенском одномандатном округе №205 в Москве победу одержал самовыдвиженец – телеведущий и публицист Анатолий Вассерман. Его результат после обработки всех протоколов УИК – 33,66%. Изначально он шел первым, затем уступил в лидерстве коммунисту Сергею Обухову, однако в итоге Вассерману удалось занять первое место.

Нарушения и DDoS-атаки

Как сообщается на сайте МВД Медиа, нарушений на участках по всей стране, способных повлиять на исход голосования, не зафиксировано.

«Около 210 тыс. сотрудников министерства внутренних дел РФ были задействованы в охране общественного порядка в период подготовки и проведения Единого дня голосования во всех субъектах РФ. В полной мере обеспечена безопасность граждан, организована круглосуточная охрана помещений для голосования и избирательной документации», – говорится в сообщении.

Недействительными бюллетени признаны в 35 регионах России. Так, из почти 109 тысяч недействительными признаны 25 830 бюллетеней. Глава ЦИК Элла Памфилова выразила уверенность, что ни одно из нарушений на выборах не останется без реакции.

При этом за три дня онлайн-голосования неоднократно были попытки DDoS-атак на систему. В частности, за 17 сентября в Москве отразили более 100 DDoS‑атак на сервис по наблюдению за дистанционным электронным голосованием. Были зафиксированы и попытки атаковать портал ЦИК.

Столичные власти объяснили задержку с подсчетом результатов онлайн‑голосования>>

Уровень организации выборов в Подмосковье

Всего на территории Московской области было организовано более 4 тысяч избирательных участков. На них за ходом выборов следили почти 6 тысяч наблюдателей Общественной палаты. По словам руководителя аппарата ОП Подмосковья Александра Тарарева, за период проведения голосования не было выявлено серьезных нарушений.

Современные технологии и заинтересованность общественности позволили вывести выборы 2021 года на новый уровень организации и объективности, считает председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он также отметил, что в этом году голосование проводится с максимальным комфортом для избирателей.

«Многодневные выборы – такого рода практика во многих странах существует. Нет такого напряжения, как обычно бывает при однодневных выборах, когда выстраиваются очереди. Люди имеют возможность выбрать время, удобное для них, для того чтобы пойти на избирательные участки. Я полагаю, что эта практика заслуживает одобрения», – сказал Торкунов.

Иностранные наблюдатели также высоко оценили прошедшие многодневные выборы. По мнению главы ЦИК Армении Тиграна Мукучана, в Москве они прошли в соответствии с законодательством РФ, были прозрачными и демократичными. Представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также отметили высокий уровень организации выборов в России в целом.

Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич также оценила прошедшие выборы. По ее словам, они были прозрачными, легитимными и демократичными.

По мнению члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, члена СПЧ при губернаторе Московской области Александра Брода, избирателям создали комфортные условия для голосования.

«Я считаю, что сделано все необходимое, чтобы обеспечить равенство возможностей и для всех политических партий, и комфортную среду для избирателей Московской области», – отметил он.

Хорошую организацию выборов в Подмосковье отметили и сами представители политических партий. Так, руководитель фракции ЛДПР в Мособлдуме, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев заявил, что не увидел ни одного серьезного нарушения на участке в Истре, которое могло бы привести к отмене результатов или пересчету голосов.