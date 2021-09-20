РИАМО - 20 сен. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что с помощью ключа расшифрования, который размещен в открытом доступе, любой человек может перепроверить результаты голосования онлайн. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты столицы.

«После расшифровки результатов онлайн-голосования ключ расшифрования был выложен в обзервере и полностью открыт. Ключ лежал и будет лежать там, чтобы любой человек мог расшифровать итоги и сверить результаты голосования», – сказал Венедиктов.

Обзервер располагается по ссылке. С его помощью все желающие могли наблюдать за ходом записи голосов в блокчейн во время электронного голосования.

Всероссийское голосование шло три дня – с 17 по 19 сентября. Жители столицы могли проголосовать не только на избирательном участке, но и онлайн. Явка на электронном голосовании в Москве составила 96,5%.

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