РИАМО - 20 сен. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что с помощью ключа расшифрования, который размещен в открытом доступе, любой человек может перепроверить результаты голосования онлайн. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты столицы.
Обзервер располагается по ссылке. С его помощью все желающие могли наблюдать за ходом записи голосов в блокчейн во время электронного голосования.
Всероссийское голосование шло три дня – с 17 по 19 сентября. Жители столицы могли проголосовать не только на избирательном участке, но и онлайн. Явка на электронном голосовании в Москве составила 96,5%.
Пять партий преодолели пятипроцентный барьер для получения мест в Государственной думе восьмого созыва: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди».
Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщал, что задержка с подсчетом результатов дистанционного электронного голосования связана с большим количеством транзакций.
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