РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 сен. Королев присоединился к Неделе безопасности дорожного движения, которая стартовала на территории всей страны в понедельник, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма пройдут во всех муниципалитетах и образовательных организациях региона.

Неделя БДД проводится традиционно в первый месяц учебного года и направлена на повышение безопасности детей в дорожном движении.

В течение недели для школьников и родителей инспекторы ГИБДД проведут ряд информационных мероприятий, осветят актуальные проблемы, касающиеся аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних. Полицейские примут участие в собраниях родительских комитетов, где расскажут о безопасном участии детей в дорожно-транспортной среде, а для детей проведут открытые уроки и разработают маршрут «дом - школа - дом» с учениками начальной школы.

Особое внимание будет уделено управлению средствами индивидуальной мобильности и использованию гаджетов во время пешего движения. Также состоится акция «Безопасный двор», которая направлена на профилактику ДТП с участием детей во дворовых территориях.

Кроме того, в ГИБДД запустили 2 челленджа в соцсетях - #ВезуРебенкаПравильно и #ВозьмиРебенкаЗаРуку, которые направлены на безопасность детей на дорогах.