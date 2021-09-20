РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. На плотине на реке Пахре в Подольске начали текущий ремонт ограждений, металлоконструкций, бетонных устоев и окраску конструкций, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Жителей предупредили, что пешеходный настил на гидротехническом сооружении не является средством для перехода на обратную сторону реки. «Мост» - это технологическое оборудование гидротехнического сооружения и неотъемлемая часть данного объекта.

Технологический проход в виде съемного деревянного настила предназначен для устранения заторов на переливной кромке. Проход посторонних по настилу запрещен. С двух сторон выставлены предупреждающие таблички «Проход запрещен» и «Опасная зона», а также ограждения из решеток.