РИАМО - 20 сен. Началось строительство социально-реабилитационного центра для слепоглухих инвалидов в Сергиево-Посадском округе, специалисты приступили к подготовительному этапу работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В частности, начались планировка территории, устройство временных подъездных дорог. После этого подрядчик ООО «Инвестиционно-строительная компания «Родина» начнет основные работы.

По проекту в составе социально-реабилитационного центра планируется возвести блоки жилых помещений и мастерские, а также бассейн, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком и медицинские кабинеты.

Прилегающую территорию благоустроят, будет сделано общественное пространство внутреннего двора. Общая площадь участка составляет 39,5 тыс. кв. м.

Новое здание предназначено для адаптации и социализации молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Оно будет построено рядом с существующим интернатом и представлять собой комплекс из разных функциональных блоков. Ввод объекта намечен на 2023 год.