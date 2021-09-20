РИАМО - 20 сен. Число привившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 3,5 млн человек, план по вакцинации от Сovid-19 в регионе выполнен почти на 95%, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Зампред правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что обычно осенью идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

«Не стоит забывать, что и коронавирус никуда не ушел. Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты. Такой возможностью воспользовались уже свыше 3,5 млн человек», – сказала Стригункова.

Регион получил уже более 4,1 млн доз вакцины от коронавируса. Чтобы пройти вакцинацию, следует иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о вакцинации в Московской области вы можете найти на сайте.

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