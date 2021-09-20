РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 сен. В поликлинике №1 по ул. Воровского, стр. 2 Мытищинской городской клинической больницы начал вести прием травматолог-ортопед травматологического отделения МГКБ Павел Кожухов, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Показаниями для направления к травматологу-ортопеду являются: лечение переломов костей (все виды остеосинтеза) при переломах бедра, голени, лодыжек, стопы, ключицы, плеча, предплечья, кисти; восстановления сухожилий ахиллово, двуглавой мышцы плеча, сухожилий разгибателей, сгибателей кисти; лечение последствий травмы (ложные суставы, удаление металлоконструкций после остеосинтеза).

Также показаниями являются: эндопротезирование тазобедренного сустава (коксартроз, перелом шейки бедра); деформация стоп (hallux vangus); операции при заболеваниях и травмах кисти (контрактура Дюпютрена, мягкотканные образования); артроскопические операции при заболеваниях и травмах коленного сустава.

На консультации у пациента должны быть рентгеновские снимки или диски с результатами КТ/МРТ соответствующих областей, протоколы описания данных исследований. Запись на прием производится по системе «врач - врач».