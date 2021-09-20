РИАМО - 20 сен. Кандидат от «Единой России» Сергей Колунов после обработки 100% протоколов УИК набрал 48,24% голосов избирателей, победив на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Колунов избирался по Красногорскому одномандатному избирательному округу №120.

Глеб Пьяных от партии «Справедливая Россия - за правду» получил 11,14% голосов, представитель от КПРФ Константин Черемисов набрал 9,28%. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК РФ.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.