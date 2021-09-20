РИАМО - 20 сен. Если собака воет, нужно убедиться, что это не связано с болезнью – для этого надо отвести питомца к ветеринару. Если вой связан со скукой или тоской из-за одиночества, с собакой надо заниматься, чтобы она привыкла оставаться дома одна. Об этом РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В первую очередь хозяин должен быть уверен, что у питомца нет никаких проблем со здоровьем. Собака может выть из-за недомогания или болезни. В этом случае справиться с таким поведением поможет поход к ветеринарному врачу. Как только проблема со здоровьем будет решена, скорее всего, питомец перестанет выть», – сказал Голубев.

Если вой не связан с проблемами со здоровьем, то в отсутствие хозяина собака воет по нескольким причинам: скука, отсутствие внимания, а также отсутствие физических и психических нагрузок. У собаки смещается активность, это может сопровождаться погромами дома. Вой также может быть следствием страха, паники и тоски, вызванных одиночеством.

Приучение собаки оставаться дома одной

«Для предотвращения такого поведения необходимо начинать заниматься с собакой сразу, как она у вас появилась. Приучайте питомца оставаться дома в одиночестве. Начните с малого: когда вы находитесь дома, оставляйте собаку одну в другой комнате, сначала на одну-две минуты, затем оставляя ее на час-два, и так до 8-10 часов. Если собака хорошо справляется с этим упражнением, начните оставлять ее дома в одиночестве, действуя по нарастающей: важно не оставлять питомца одного сразу и надолго», – пояснил Голубев.

Постепенно собака привыкнет находиться в «выжидательной позиции», когда хозяин придет, откроет ей дверь, приласкает и поиграет, – это важный этап. Частая ошибка владельцев, когда, придя домой и застав собаку воющей, при встрече с ней начинают ее ругать и, хуже того, применять силу – это усугубит ситуацию.

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Занятия для собаки

«Когда вы оставляете питомца одного дома, позаботьтесь, чтобы ему не было скучно. Для этого купите умные игрушки-головоломки, которые надолго смогут занять вашего любимца. Они помогут не только скоротать время, но и поспособствуют умственному развитию пса», – отметил эксперт.

Также сразу стоит приучать животное к тому, что хозяин регулирует общение: не нужно баловать и потакать навязчивости, но в то же время надо не забывать уделять необходимое внимание и регулярно заниматься с собакой.

«Причина воя может скрываться и за отсутствием регулярных нагрузок. Имейте в виду, что чем активнее и энергичнее ваш питомец, тем больше ему требуется активных прогулок с занятиями. Вдоволь набегавшийся и наигравшийся пес дома будет отдыхать, а не искать, чем бы себя занять», – добавил Голубев.

В среднем с собакой лучше гулять не менее 2 часов в сутки. Чем собака энергичнее, тем больше времени на прогулки и занятия ей нужно отводить.

Штрафы

Что касается штрафов для хозяев за вой питомца, на данный момент в Кодексе об административных правонарушениях не закреплена статья, которая бы говорила о том, что владельца воющей собаки будут наказывать штрафом. Однако если соседи пожалуются, а ответственное лицо посчитает этот факт нарушением тишины и покоя граждан, то полицейские могут сделать официальное предупреждение хозяину или оштрафовать его. Сумма штрафа зависит от местных законов, действующих в конкретном регионе.

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