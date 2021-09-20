РИАМО - 20 сен. Единоросс Сергей Пахомов после обработки 100% протоколов УИК набрал 45% голосов избирателей на выборах в Госдуму, победив на выборах, сообщает корреспондент РИАМО.

Пахомов избирался по Сергиево-Посадскому одномандатному избирательному округу №125.

Кандидат от «Справедливой России – За правду» Андрей Мардасов по итогам получил 14,46% голосов. Татьяна Ордынская от партии КПРФ получила 14,31% голосов. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК РФ.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.