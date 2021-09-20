РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 сен. Волонтеры центра «Вместе» МФ МГТУ им. Баумана собрали 20 куб. м мусора в деревне Жостово городского округа Мытищи на Всемирном дне чистоты под девизом «Сделаем!», сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

Акция проводилась в Учинском лесопарке совместно с экологами контрольного управления Мытищ, сотрудниками Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» и территориального управления «Пироговский».

Всего по итогам акции было собрано 16 куб. м мусора - 134 мешка (120 л) и 4 куб. м выставочной экспозиции. Из общего количества собранного мусора было собрано 84 мешка с вторсырьем: 46 мешков - стекло, 15 мешков - металл.

Ежегодно под девизом «Сделаем!» во Всемирный день чистоты гражданский проект объединяет общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и сохранения чистоты. Уборка прошла по всей стране с планируемым участием 5% населения.